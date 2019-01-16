Нефть подорожала более чем на 3%

Москва, , 00:01 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent во вторник, 15 января, выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent c поставкой в марте в ходе торгов поднималась на 3,2% — до $60,86 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI временно поднималась на 3,21% — до $52,14 за баррель.

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