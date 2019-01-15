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Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»

Экономика

Основные индексы выросли на 0,5-1,5%

Нью-Йорк, США, 15 января 2019, 23:52 — REGNUM  Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 132,01 пункта (0,55%), до 24 041,85 пункта, индекс S&P 500 вырос на 24,87 пункта (0,96%), до 2607,48 пункта, индекс Nasdaq вырос на 107,07 пункта (1,55%), до 7012,99 пункта.

Старт торгов 15 января «испортила» слабая статистика банков, однако ситуацию исправили отчеты телекоммуникационных и высокотехнологичных компаний, в том числе Netflix, Alphabet, Amazon и Apple.

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