В июне стадион «Нижний Новгород может перейти в региональную собственность

Нижний Новгород, , 23:05 — REGNUM В июне 2019 года футбольный стадион «Нижний Новгород» может перейти из федеральной в собственность Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин утвердил бизнес-план операционной деятельности стадиона, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Управлять ареной будет ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Отмечается, что бизнес-план одобрен министром спорта РФ Павлом Колобковым.

«Спортивная составляющая, конечно же, была главной при подготовке бизнес-плана. Ключевой приоритет — это интересы якорного футбольного клуба и создание условий для роста посещаемости матчей», — отметил Никитин.

По его словам, также планируется сделать акцент на формировании образа арены как места семейного досуга и отдыха.

«Привлечение горожан и гостей города будет проводиться за счет многофункционального использования стадиона и прилегающей территории», — добавил губернатор.

В правительстве напомнили, что игры футбольного клуба «Нижний Новгород» не раз попадали в топы посещаемости. Так, игру нижегородской команды с курским «Авангардом» 26 августа посетили 31 369 человек.

Как сообщал ранее ИА REGNUM, в августе была принята Концепция наследия чемпионата мира по футболу.

Исходя из проведения 20 матчей в год прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона указана в 2019 году в размере 315,7 млн рублей, в 2020 — 329,7 млн рублей, в 2021 — 343 млн рублей.

В 2019 году расходы будут полностью финансироваться из федерального бюджета. Постепенно доля федеральных средств в структуре расходов будет снижаться.

В настоящее время на территории стадиона работает зимняя площадка с катком, сувенирными рядами, кафе. Общая площадь ее составляет 20 тыс. кв метров.

Причем на площадке запланировано проведение Дня студента, регионального турнира по хоккею, Дня святого Валентина, а также Дня защитника Отечества и Международного женского дня, а завершит работу центр зимнего отдыха проводами Масленицы. Закроется каток весной — 10 марта.

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