Президент Мексики встретится с жителями, ворующими нефть из трубопроводов

Мехико, , 22:28 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен встретиться с «местными общинами» после очередной атаки на нефтепровод компании Pemex, 15 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению президента Мексики, государственная нефтяная компания уже починила нефтепровод, поврежденный похитителями нефти, однако он намерен предотвратить подобные инциденты в будущем.

Также Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об усилении охраны магистрального нефтепровода — отныне нефтепровод, по которому нефть поступает с побережья Мексиканского залива в Мехико, будут охранять 850 военных.

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