В Таджикистане введен мораторий на любые проверки производственников

Душанбе, , 22:08 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил любые проверки предпринимателей производственного сектора в ближайшие два года. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 15 января. Мораторий будет действовать до 1 января 2021 года.

Запретить любые проверки деятельности предпринимателей-производственников Эмомали Рахмон предложил в своем ежегодном послании 26 декабря 2018 года. Однако он отметил, что несмотря на действие введенного ранее моратория, не все проверяющие органы соблюдают положения законодательства.

Напомним, что мораторий на проверки деятельности предпринимателей, работающих в сфере производства, был введен год назад — в январе 2018 года. Однако тогда право проведения необходимых проверок оставалось у Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией, а также Национальный банк страны. Теперь же на два года запрещены проверки и со стороны вышеупомянутых ведомств.