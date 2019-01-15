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Средний размер банковского вклада в России за два гоа увеличился на 8%

Экономика

Эксперты ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам в 2019 году

Москва, 15 января 2019, 21:48 — REGNUM  Средний размер банковского вклада в России за последние два года увеличился на 8% и достиг 682 тысяч рублей. Об этом 15 января сообщает газета «Известия».

Такой вывод издание делает на основании результатов опроса банков, входящих в топ-30 кредитных организаций. При этом отмечается, что наибольший рост вкладов наблюдался в 2018 году.

Рост размеров депозитов представители финансовых организаций связывают с повышением ключевой ставки и ослаблением рубля. По мнению экспертов, на ситуацию повлиял и рост зарплат граждан, а также отсутствие санаций.

Согласно прогнозам специалистов, рост ставок по вкладам будет продолжаться в течение 2019 года. По их мнению, хранение средств на депозите позволит сохранить накопления в рублях от обесценивания.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Банк России сообщил, что средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в третьей декаде декабря достигла 7,43%, что является максимальным показателем с августа 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков достигла 7,43%

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Банковское дело
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