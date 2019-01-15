Депутат Рады: Развитие угольной отрасли удержало бы гривну от падения

Киев, , 22:01 — REGNUM Стабильность гривны зависит от инвестиций в украинскую угольную промышленность, заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко, сообщает 15 января «112 Украина».

По его словам, в 2018 году на Украине добыли на 450 тыс. т меньше угля, чем в 2017 году. В результате Киев вынужден закупать уголь в других странах, вместо того чтобы делать инвестиции в украинскую угольную отрасль. Бойко отметил, что при развитии собственной угольной промышленности Украина сможет удержать гривну от падения.

Напомним, после госпереворота 2014 года в Киеве гривна упала более чем в три раза: с 8 гривен за доллар до 28 гривен за доллар. Однако киевский режим это не волнует, поскольку он продолжает набирать кредиты и разрушать собственную промышленность.

Также Украина в 2017 году объявила блокаду Донбасса, что лишило Киев основного источника антрацита.