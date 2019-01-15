Удмуртия сократила госдолг на 1,9 млрд рублей за год, как и планировала

Ижевск, , 21:24 — REGNUM Удмуртия по итогам 2018 года сократила государственный долг на 1,926 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2019 года, госдолг республики составил 47,014 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минфина региона.

В структуре госдолга в течение года наблюдается снижение суммы кредитов, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях на 154 млн рублей, или на 0,8%. Сумма коммерческих кредитов на текущую дату составила 18,35 млрд рублей, или долю в 39%.

В то же время объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, снизился более значительно — на 971 млн рублей, или на 4,5%. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составила 44% или 20,464 млрд рублей.

Также сократился и объем государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, на 800 млн рублей, или на 8,9%. Сумма ценных бумаг снизилась до 8,2 млрд рублей и составляет долю в 17% от общего объема задолженности.

В течение года расходы на обслуживание госдолга республики составили 2,269 млрд рублей.

При этом в течение месяца, по сравнению с данными на 1 декабря 2018 года, госдолг республики вырос на 450 млн рублей, или на 1%. Причем увеличение произошло исключительно за счет роста суммы коммерческих кредитов именно на 450 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, докладывая о положении дел в регионе в декабре 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что к концу 2018 года республика снизит госдолг на 1,9 млрд рублей — до 47 млрд рублей.

Тогда глава республики удрученно констатировал, что совсем отказаться от коммерческих кредитов пока не представляется возможным.

«Но если мы будем их привлекать, то только на погашение ранее взятых более дорогих кредитов. Мы сейчас над этим с финансовым блоком правительства очень серьезно работаем», — отмечал Бречалов.