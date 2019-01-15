Власти Южного Урала потратят на банкеты и фуршеты почти 10 млн рублей

Челябинск, , 21:06 — REGNUM Власти Челябинской области в 2019 году потратят на банкеты и фуршеты почти 10 млн рублей. Всего планируется проведение 60 торжественных и официальных мероприятий, каждое из которых в среднем объединит 70 человек, говорится в конкурсной документации.

Конкурс проходил с 21 декабря по 10 января. Поставщика определяло управление делами губернатора и правительства Челябинской области. На выполнение контракта из областного бюджета было запланировано 10 млн рублей.

Всего на конкурс поступило две заявки от предприятий общественного питания: от ООО «Малахит», предложившего свои услуги за 9,64 млн рублей, и ООО «Протокол», которое вызвалось оказать те же услуги за 7,4 млн. Заявка последнего была отклонена как не соответствующая требованиям, изложенным в конкурсной документации. В итоге единственным претендентом на контракт стало ООО «Малахит».

Контракт будет действовать до 31 декабря.