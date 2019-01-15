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Госаудитслужба Украины: вузы необоснованно завышают стоимость обучения

Экономика

А некоторые – занижают

Киев, 15 января 2019, 20:52 — REGNUM  Вузы Украины завышают стоимость обучения на платной основе, заявили в государственной аудиторской службе Украины, сообщает 15 января УНИАН.

Согласно сообщению, в год стоимость обучения в украинских вузах растет на 10% в среднем, однако отличаться цена за семестр в разных вузах может в два-три раза, притом, что вузы имеют одинаковый уровень аккредитации. Также некоторые вузы, наоборот, занижают стоимость обучения, что лишает госбюджет необходимого финансирования.

Напомним, стоимость обучения в вузах растет из-за роста тарифов на услуги ЖКХ. Так, некоторые украинские вузы были вовсе вынуждены в зимнее время прекратить обучение, так как у них не было средств для оплаты отопления.

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