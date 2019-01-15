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«Рынку нефти сложно решить, чьей истории верить»

Экономика

На нефтяные цены будут влиять «противоречивые сигналы» со стороны США, стран ОПЕК, России и Китая

Лондон, 15 января 2019, 20:00 — REGNUM  Аналитики нефтяного рынка ожидают, что цены на нефть будут нестабильными в первой половине 2018 года, 15 января передает агентство Reuters.

«Рост цен вряд ли будет устойчивым в первой половине года, потому что ожидается, что спрос на нефть ОПЕК будет ниже, чем прогнозируемая добыча организации», — считает стратег PVM Oil Associates Тамас Варга.

По мнению экспертов, на нефтяные цены также будут влиять «противоречивые сигналы» об уровне запасов, добыче и мировом спросе со стороны США, стран ОПЕК, России и Китая.

«Рынку сложно решить, чьей истории верить», — заявили журналистам консультанты JBC Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января мировые цены на нефть упали на 2%, 15 января — поднялись на те же 2%. В настоящий момент нефть Brent оценивается в $60,12 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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