Суд в Чувашии принял иск о банкротстве «Русского ветра»

Чебоксары, , 19:22 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии принял иск налоговиков, потребовавших признать банкротом ООО «Русский ветер», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Общество в регионе известно тем, что их проект по производству лопастей для ветроэнергетических установок, оценённый в 432 млн рублей, был включён ранее в перечень перспективных инвестиционных проектов региона.

Иск о признании общества несостоятельным (банкротом) подало УФНС по Чувашии 29 декабря 2018 года. Заявление было оставлено без движения до 25 января устранения нарушений требования закон о банкротство. Налоговики устранили недочёты раньше, и 11 января Арбитражный суд Чувашии принял иск к рассмотрению. Дело назначено к «слушанию для проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом» на 19 февраля.

Должнику необходимо будет представить письменный мотивированный отзыв на заявление, документы в обоснование своих доводов и возражений, в том числе доказательства оплаты задолженности (при их наличии). Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашии должно будет представить информацию о наличии исполнительных в отношении «Русского ветра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сумма исковых претензий налоговой службы составляет 920 494,19 рубля. ООО «Русский ветер"было учреждено 24 февраля 2014 года в Чебоксарах, уставный капитал — 20 тыс. рублей. Директор — Евгений Николаев, который также входит в число соучредителей и в разные годы выступал учредителем четырёх юрлиц.

Ранее компания анонсировала первый для Чувашии ветропарк. В феврале 2018 года ООО «Русский ветер» с проектом по производству лопастей для ветроэнергетических установок стоимостью 432 млн рублей вошло в перечень перспективных инвестиционных проектов, которые планировалось включить в стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года.

Отметим, что в соседней с Чувашией Ульяновской областью, которая позиционирует себя как одна из ведущих площадок по ветроэнергетике в России, в январе 2019 года заработал второй ветропарк: начались поставки электроэнергии на оптовый рынок. Первый ветропарк финской компании «Фортум» на 35 МВт был введён в эксплуатацию в январе 2018 года. Обе площадки расположены около села Красный Яр Чердаклинского района. Одновременно в Ульяновской области продолжаются работы по дальнейшему развитию отрасли альтернативной энергетики: ведутся переговоры с рядом компаний по строительству новых ветростанций, парка солнечных батарей, а также оборудования для ветро‑ и солнечной индустрии.

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