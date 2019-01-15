Сальвини обвинил Центробанк ЕС в дестабилизации банковской системы

Рим, , 19:00 — REGNUM Действия Центробанка ЕС в отношении крупного итальянского банка Monte Paschi di Siena ставят под угрозу работу не только конкретной организации, но и всей банковской системы страны, заявил во вторник, 15 января, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Primato Nazionale.

Ранее в Центробанке ЕС заявили о недопустимо высоком уровне «проблемных» кредитов в Monte Paschi di Siena и потребовали в течение семи лет сократить долю таких кредитов до нуля. Такие заявления привели к резкому падению акций банка на бирже, вслед за этим снизились и другие котировки. Контрольный пакет акций Monte Paschi di Siena принадлежит итальянскому государству.

Действия сложившейся в ЕС банковской системы не только не приводят к укреплению финансовой стабильности, но, напротив, сами становятся дестабилизирующим фактором, заявил Сальвини. Он обвинил ЦБ в предвзятости и заявил, что независимость Центробанка от политических властей не должна приводить к безответственности.

Есть подозрения, что ЦБ использует свои полномочия в политических целях, добавил вице-премьер. Чтобы снять эти подозрения (либо подтвердить их), Центробанк должен принимать свои решения более открыто и доказывать их необходимость, считает Сальвини.

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