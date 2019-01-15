Италия за год отдала Евросоюзу на 4,4 млрд евро больше, чем получила

Рим, , 18:25 — REGNUM В 2017 году Италия перечислила в бюджет Евросоюза на 4,4 млрд евро больше, чем получила обратно из его фондов, передает Italia Oggi во вторник, 15 января, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.

Таким образом Италия подтвердила свой статус «страны-донора» Евросоюза, отмечают журналисты.

Как сообщалось ранее, осенью 2018 года итальянские министры вступили в конфликт с Еврокомиссией, пригрозив остановить выплату членских взносов в бюджет ЕС в случае, если Еврокомиссия не окажет Италии финансовую поддержку в борьбе с нелегальной миграцией.

Евробюрократы тогда сообщили, что в действительности разница между отдаваемыми и получаемыми Италией средствами составляет от 2 до 4 млрд евро, что гораздо меньше тех показателей, которыми оперировали министры. В то же время Италия отдает Евросоюзу «чистые» деньги, а взамен получает «помощь фондов», что не вполне одно и то же.

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