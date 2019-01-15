«Звездочка» заплатит Министерству обороны РФ неустойку

Москва, , 18:10 — REGNUM Московский арбитражный суд взыскал с Центра судоремонта «Звездочка» около 17 млн руб. по иску Минобороны, сообщает РИА Новости из зала суда.

Военное ведомство в январе 2018 года через суд потребовало более 3,7 млрд руб. неустойки по госконтракту от 18 февраля 2014 года.

По договору, ответчик должен был обслуживать корабли Северного флота в 2014—2016 годах. Однако, по словам истца, всё это время работы шли с нарушением предусмотренных сроков.

Представители «Звездочки» виновником задержек считают самого заказчика — министерство, по их мнению, не согласовало вовремя объемы работ. Речь идет, в том числе, о работах по обслуживанию крейсера «Адмирал Кузнецов».

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства и «Звездочки» регулярно встречаются в суде — у сторон взаимные финансовые претензии. Так, Верховный суд в октябре 2018 года подтвердил судебные акты нижестоящих инстанций, отклонивших иск ЦС к министерству на 6,8 млрд руб. А в декабре Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Звездочки» о взыскании с Минобороны около 2,1 млрд рублей.

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