Украина и ОАЭ усилят сотрудничество в сфере «зеленой» энергетике

Киев, , 18:07 — REGNUM Украина и министерство энергетики и промышленности ОАЭ усилят сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики, сообщает 15 января пресс-служба государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины.

Согласно сообщению, Киев планирует при помощи минэнергетики ОАЭ привлечь больше арабских компаний на украинский рынок в сфере «зеленой» энергетики. Так, на данный момент Украина планирует сотрудничать с арабской компанией Masdar.

Отмечается, что Киев также планирует провести форум по перспективам внедрения «зеленых» аукционов на Украине совместно c Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Напомним, «зеленые» аукционы на Украине планируют ввести с 2020 года. На аукционах будут работать компании, производящие электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

Отметим, что «зеленая» энергетика на Украине пока составляет 1% и не является достаточно перспективным направлением в связи с общим экономическим кризисом.