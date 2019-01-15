В Крыму хотят вернуть систему ЖЭКов

Симферополь, , 17:52 — REGNUM Власти Крыма обратятся в правительство РФ с просьбой возродить на полуострове систему ЖЭКов вместо управляющих компаний. Об этом 15 января сообщил глава республики Крыма Сергей Аксёнов.

«Управляющие кампании не принимают оперативных решений в интересах крымчан, к тому же государственное регулирование к частным компаниям не применяется. При уровне подготовки наших кадров я бы предложил вернуться к советской системе ЖЭКов, которая была раньше, и не устраивать этот цирк с управляющими компаниями», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что на полуостров стараются зайти только те УК, которых с материка уже выжили.

Глава республики пообещал выйти в правительство РФ с соответствующим предложением.

«У нас можно будет быстро решить вопросы, только если будет старая система, к которой мы привыкли. Когда заходит компания «Рога и копыта», то органы власти не имеют полномочий в этой сфере. На мой взгляд, Крым пока не готов к такой модели, когда всё отдано в рыночное поле, а мы со своей стороны являемся наблюдателями, которые максимум могут написать жалобу или обращение», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, представители по жилищному надзору РК неоднократно отмечали, что управляющие компании, работающие в Крыму, выполняют только половину из минимального перечня необходимых услуг и работ.

«Они не составляют акты сезонных осмотров домов, где должны указывать выявленные нарушения, не проводят системные работы по текущему ремонту. Не проводят осмотры чердаков, подвалов, лестничных клеток и маршей, то есть мест общего пользования, для выявления нарушения правил пожарной безопасности», — отмечали в декабре в руководстве Жилнадзора РК.

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