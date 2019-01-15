Газификация Заволжья: в Чебоксарах может появиться коттеджный посёлок

Чебоксары, , 17:48 — REGNUM В чебоксарском Заволжье, где в этом году могут начаться работы по газификации, активизировалось жилищное освоение территории. Мэрия приняла предложение от общества с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — «Торговый Домъ Хорошавина Андрея Васильевича» — о подготовке документации по планировке территории площадью более 1 га в посёлке Сосновка. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Администрация Чебоксар приняла предложение ООО «Торговый Домъ Хорошавина Андрея Васильевича» о подготовке проекта планировки и межевания территории в посёлке Сосновка. Согласно техническому заданию, речь идёт о проведении «инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства». Это два участка общей площадью 1,14 га, расположенные в Заволжье — посёлке городского типа Сосновка (посёлок Первомайский).

«Виды инженерных изысканий: инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические. Описание планируемых объектов: индивидуальные жилые дома, вспомогательные объекты обслуживания жилой застройки», — говорится в документации.

Согласно постановлению, общество должно будет предоставить в администрацию Чебоксар «подготовленную документацию по планировке территории» на рассмотрение и принятие решения о проведении публичных слушаний.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость одного из участков составляет 20 577 393,76 рублей, площадь — 5 896 кв. метров. Кадастровая стоимость другого участка оценена в 546 275,52 рубля, площадь — 5 488 кв. метров. Оба участка с разрешённым использованием «для иных видов жилой застройки», категория земель — земли населённых пунктов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Торговый Домъ Хорошавина Андрея Васильевича» зарегистрировано в 2015 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, указанное место нахождения — деревня Вторые Вурманкасы Цивильского района. Учредителем является Надежда Хорошавина, генеральным директором — Андрей Хорошавин. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство.