Вексельберг, Дерипаска и Костин едут в Давос

Москва, , 17:41 — REGNUM Российский бизнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе будут представлять, в том числе, бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин, которых раньше организаторы форума просили не приезжать на мероприятие из-за американских санкций. Об этом сказано в сообщении организационного комитета Всемирного экономического форума, которое получили аккредитованные журналисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года организаторы Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), отказали в участии российским бизнесменам Дерипаске и Вексельбергу, а также банкиру Костину. Причина отказа была в том, что все трое попали под санкции США.

Российские власти заявили, что в случае, если Костин, Вексельберг и Дерипаска не будут допущены к участию в Давосском форуме, то российская делегация вообще не форум не поедет.

Тогда организаторы изменили свое решение и пригласили Костина, Вексельберга и Дерипаску на форум. При этом организаторы предупредили, что примут меры для того, чтобы присуствие в Давосе попавших под американские санкции российских бизнесменов «полностью соотвествовало текущим правовым условиям».

Также известно, что российский бизнес на форуме помимо Дерипаски, Вексельберга и Костину будут представлять такие бизнесмены, как Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Дмитрий Пумпянский, Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, банкир Герман Греф, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.