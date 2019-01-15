Как привлечь инвестора: Север может лишиться бесплатных дорог

Салехард, , 17:19 — REGNUM Госдума РФ в январе 2019 года рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене альтернативного бесплатного проезда по платным автодорогам, которые в будущем появятся на Крайнем Севере.

Законопроект внесен Министерством транспорта России и предлагает исключить районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из общего правила об обязательной альтернативе бесплатного проезда по платным дорогам или участкам дорог. По мнению правительства, это позволит привлечь частные инвестиции в транспортную инфраструктуру Севера.

Значительная часть населения северных районов не имеет доступа к автодорогам общего пользования. При этом строительство новых дорог на Севере требует от государства слишком больших затрат. Федеральный центр надеется на рост интереса к идее государственно-частного партнерства (ГЧП) и на привлечение частных инвестиций, которые будут возмещены за счет платного пользования дорогой.

В то же время закон об автомобильных дорогах требует обязательного обеспечения альтернативного бесплатного проезда по платной автотрассе.

«Эти ограничения приводят к невозможности использования механизмов ГЧП для обеспечения автомобильными дорогами отдаленных и труднодоступных местностей. Законопроектом предлагается снять это ограничение для районов Крайнего Севера», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

При этом подчеркивается, что документ гарантирует бесплатный проезд для легковых автомобилей, машин социальных и экстренных служб. Изменения коснутся только грузового и специализированного транспорта.

Инициатива внесения изменений в законодательство принадлежит правительству Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По мнению властей Ямала, это позволит реализовать такие важные инфраструктурные проекты, как мост через реку Пур, который свяжет восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог.

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