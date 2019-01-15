За 30 лет Таджикистан потерял 190 тысяч гектаров пахотных земель

Душанбе, , 17:08 — REGNUM Из сельскохозяйственного пользования за последние 30 лет в Таджикистане выпало около 190 тысяч гектаров, сообщает «Авеста» со ссылкой на данные в профильных ведомствах экономического блока страны.

Порядка 135 тыс. гектаров были выделены на строительство жилья, более 10 тыс. гектаров — выделены для строительства промышленных предприятий и свободных экономических зон (СЭЗ). Лидерами по созданию таких объектов на выделенных территориях стали Хатлонская и Согдийская области.

Остальная часть посевных земель, а это порядка 45 тыс. гектаров, выпали из сельхозоборота «в связи с засолением и другими причинами». О каких других причинах идет речь — не уточняется.

Отметим, что таджикистанские земли, которые можно использовать в сельскохозяйственных целях, очень интересуют китайских фермеров, которые на 49 лет арендовали более 18 тысяч гектаров земель в Хатлонской области. Для сравнения, эти территории в полтора раза превышают площадь столицы — Душанбе (12,7 гектаров). Причем в этой сфере обращает на себя внимание и динамика: за шесть лет площадь арендованных территорий выросла в 36 раз.