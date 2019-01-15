Минфин разместит облигации федерального займа на 35 млрд рублей

Москва, , 16:59 — REGNUM Министерство финансов России 16 января проведёт аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 35,14 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместит два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом объёмом 15 млрд рублей каждый с датами погашения 28 февраля 2024 года и 23 мая 2029 года.

Кроме этого, ведомство разместит ОФЗ с индексируемым номиналом в объёме 5,14 млрд рублей с погашением 2 февраля 2028 года.

Напомним, последний аукцион по размещению облигаций федерального займа Минфин провёл 26 декабря. Ведомство размещало «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года. Объём предложения составил почти 7,3 млрд рублей, спрос оказался повышенным и достиг почти 20 млрд рублей. Продать удалось все бумаги.

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