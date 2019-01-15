Вторник, 15 Января 2019 года
16:50:57 МСК

Международные резервы России за 2018 год увеличились на $35,8 млрд

Экономика

На 1 января 2019 года международные резервы страны составили $468,5 млрд

Москва, 15 января 2019, 16:45 — REGNUM  Объём международных резервов России за 2018 год увеличился на $35,8 млрд, или на 8,3%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

За декабрь международные резервы страны увеличились на $6,4 млрд, и по состоянию на 1 января 2019 года их объём составил $468,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить