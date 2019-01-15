Международные резервы России за 2018 год увеличились на $35,8 млрд

Москва, , 16:45 — REGNUM Объём международных резервов России за 2018 год увеличился на $35,8 млрд, или на 8,3%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

За декабрь международные резервы страны увеличились на $6,4 млрд, и по состоянию на 1 января 2019 года их объём составил $468,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.