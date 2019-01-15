Правительство РФ поможет Дагестану ликвидировать крупные свалки

Махачкала, , 16:50 — REGNUM Девять крупных свалок собираются ликвидировать в Дагестане в рамках федерального проекта «Чистая страна». Общий объем финансирования предполагается в размере 525,95 млн рублей: 496,7 млн направят из федерального бюджета, 29,25 млн — из казны региона, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Общая площадь девяти несанкционированных свалок, о которых идёт речь, составляет 58,6 га. Они находятся в границах городов Махачкала, Каспийск, Дербент, Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр, Избербаш, Дагестанские Огни и Кизилюрт. Общая масса накопленных на данных свалках отходов составляет порядка 440 тысяч тонн. Их ликвидация, как отмечают в министерстве, позволит улучшить качество жизни проживающих рядом людей. А их численность составляет более 1 млн 360 тысяч человек — более трети населения республики.

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Напомним, в конце ноября 2018 года министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев заявил, что в ближайшее время в республике начнут работать семь новых заводов по сортировке мусора и один — по его переработке. Также, по его словам, выделены средства на строительство четырёх полигонов для захоронения твердых бытовых отходов.

Министр на заседании Совета безопасности республики рассказал, что свалки в Дагестане располагаются на неподготовленных землях, нередко — рядом с населенными пунктами. Утилизация мусора часто сводится к банальному сжиганию со всеми вытекающими вредными последствиями для экологии и здоровья граждан.