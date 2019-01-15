Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» оказалась в должниках

Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Кондитерская фабрика «Мишкино» (Аксайкий район) оказалась в должниках. Ростовская фирма ООО «Азово-Донская Компания» (основная деятельность — оптовая торговля зерном) пытается вернуть почти 173 млн рублей, которые задолжал производитель сладостей. Соответствующий иск принял к производству Арбитражный суд Ростовской области.

Договор займа в размере 150 млн рублей между сторонами был заключён ещё в 2016 году. Выплатить всю сумму, включая проценты, руководство «Мишкино» должно было до декабря 2017 года. Но условия договора исполнены не были.

Заседание по делу назначено на 5 февраля 2019 года.

Стоит отметить, что за 2017 год сумма полученного кондитерской фабрикой убытка составила 567,1 млн рублей. При это выручка превысила 1 млрд рублей.