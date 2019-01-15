Доходы Костромской области в 2018 году составили более 23 млрд рублей

Кострома, , 16:28 — REGNUM Налоговые и неналоговые доходы костромского бюджета в 2018 году увеличились на 9% и составили 17 миллиардов 750 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. За последние 5 лет прошлый год «стал самым благоприятным для финансово-бюджетной сферы» региона.

Наибольший рост поступлений в сравнении с 2017 годом зафиксирован по направлениям:

Налог на доходы физических лиц — 561 миллионов рублей или 10,1%;

Налог на совокупный доход — 17,4%;

Налог на имущество организаций — 11,6%;

Транспортный налог — 10,4%;

Акцизы — 9,8%.

Собственные доходы консолидированного бюджета области увеличились на 8,6% и составили 23 миллиардов 646 миллионов рублей. Также в регион были направлены безвозмездные поступления в сумме 12 миллиардов 204 миллионов рублей.

Профицит бюджета составил миллиард 892 миллиона рублей или 11% собственных доходов бюджета. Благодаря этому регион смог сократить госдолг на 1 миллиард 530 миллионов рублей, снизив долговую нагрузку с 135% в конце 2017 года на 115,3% в 2018. Таким образом на 1 января текущего года кредиторская задолженность составила 821,6 миллионов рублей, в том числе задолженность областного бюджета — 164,2 миллиона рублей.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти ожидают, что доходы региона в 2019 году составят 32,5 миллиарда рублей, расходы — 29,8 миллиардов. Согласно принятому финансовому документу размер профицита составит 2,8 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета запланированы в сумме 14,7 миллиардов рублей.