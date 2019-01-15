В Костроме обещают отремонтировать более 10 км дорог

Кострома, , 16:23 — REGNUM В текущем году в Костроме обещают отремонтировать 15 участков дорог протяженностью более 10 километров, сообщает областное телевидение «Русь». Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы начнутся на Нижней Дебре, Московской, Депутатской, Князева, Юрия Смирнова, Молочной горе, Чернигинской набережной, Кинешемском шоссе. Продолжатся на Индустриальной, 2-й Волжской, Шагова, Заволжской, Героев, Водяной, Стопани. На данный момент разрабатываются дефектные ведомости и сметная документация.

Отметим, что в предварительный план работ включено порядка 70 улиц. До 2014 года федеральный бюджет направит более 3 миллиардов рублей на ремонт дорог.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костромской области отремонтировали и построили более 120 километров дорог. Это в 1,2 раза больше чем в 2017 году,

По данным областного департамента транспорта и дорожного хозяйства в регионе было отремонтировано 53 километра дорог регионального и межмуниципального значения, а также 14 километров сельских дорог.