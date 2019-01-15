Ущерб от уголовных преступлений в Чувашии вырос на 83% — до 1,1 млрд

Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии в 2018 году ущерб от уголовных преступлений, расследованных следственным управлением СКР, превысил 1,15 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону по итогам коллегии. Это на 83,4% больше, чем было в 2017 году.

2018 году следователями СУ СКР по Чувашии проведено около 4,6 тыс. доследственных проверок, по результатам которых возбуждено более 1,4 тыс. уголовных дел. За год сумма ущерба, установленная следователями, превысила 1,15 млрд рублей (в 2017 году — 627 млн рублей). Из них возмещено более 847 млн рублей (в 2017 году — 408 млн рублей). Кроме того, по уголовным делам наложен арест на имущество общей стоимостью более 140 млн рублей (в 2017 году — 36 млн рублей).

В следственном управлении отмечают, что на протяжении года острым оставался вопрос невыплаты заработной платы. По таким фактам возбуждено 28 уголовных дел. В суды направлено 24 уголовных дела, установленная сумма ущерба от невыплаты заработной платы по ним превысила 38,5 млн рублей. Вмешательство следователей помогло погасить этот долг на 97%.

«Эффективно использовались и новые методы. Положительный пример такого взаимодействия — состоявшийся летом 2018 года совместный выезд руководителя следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике и прокурора Чувашии на предприятие «Чувашский бройлер», где накопились многомиллионные долги по зарплате. В ходе совещания найден законный выход из сложившейся ситуации, долги по заработной плате были погашены перед всеми работниками», — говорят в управлении.

Что касается налоговых преступлений, то их число не изменилось: за год возбуждено 34 уголовных дела. При этом установленный следствием ущерб вырос с 540 млн до 900 млн рублей, в бюджет возвращено за год около 790 млн рублей. Кроме того, наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью более 112 млн рублей. В связи с полным возмещением причиненного бюджету России ущерба (по нереабилитирующему основанию) прекращено шесть уголовных дел.

«Фигуранты реализовали своё право погашения всей задолженности по налогам перед бюджетом, чтобы избежать более тяжких для себя уголовно-правовых последствий в виде назначения наказания и судимости», — пояснил старший помощник руководителя ведомства Олег Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало декабря 2018 просроченная задолженность по зарплате в Приволжском федеральном округе составила 258,6 млн рублей. Наибольшие долги накоплены в Татарии (86,1 млн рублей). В Чувашии задолженность по заработной плате составила 12,8 млн рублей.

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