Эксперт: налог на выезд из РФ развитию туризма внутри страны не поможет

Москва, , 16:43 — REGNUM Для развития туристической отрасли РФ нужно повышать качество услуг, а не увеличивать налоговую нагрузку на население, убеждён руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. Об этом он сообщил ИА REGNUM, комментируя инициативу предпринимателей, предложивших законодательно ввести в РФ налог на выезд из страны, а полученные деньги пустить на развитие российского туристического сектора.

«Никаких оснований для введения нового налога нет, — сказал Зайцев. — Во-первых, не очень понятно, почему это финансирование должно осуществляться за счёт граждан, пересекающих границу РФ. Во-вторых, вряд ли это приведёт к росту популярности российских курортов. Что касается состояния российской туристической отрасли, то сейчас главной проблемой является соотношение цены и качества предоставляемых услуг — в этом зарубежные направления выигрывают».

Также он заметил, что повышать качество услуг необходимо за счёт поддержки государства и средств бизнеса, а не путём увеличения налоговой нагрузки на рядовых граждан.

«Скорее всего, подобная инициатива не будет реализована», — подытожил Зайцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила удерживать по 500 рублей с любого покидающего Россию путешественника. Однако данная инициатива не нашла поддержки в Федеральном агентстве по туризму, о чём сообщил советник его главы Андрей Монаков.

В ведомстве считают, что граждане России обладают неотъемлемым правом свободно выбирать поездки за рубеж, учитывая свои желания и возможности. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами.

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