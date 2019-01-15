Гражданский аэропорт в Ленобласти должен заработать в 2020 году

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:13 — REGNUM Первый рейсы из аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе Ленинградской области должны быть выполнены уже в следующем году. Об этом 15 января сообщил в своем Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.

«Время встать на крыло — реализация проекта аэропорта в Сиверском переходит в активную фазу. В 2020 аэропорт должен принять и отправить первые самолеты», — написал Дрозденко.

Напомним, «Сиверский» будет ориентирован на обслуживание грузовой и частной авиации, но власти Ленобласти мечтают о создании здесь базы для бюджетных перевозчиков.

На встрече с губернатором бизнесмен Дмитрий Никитин, гендиректор компании «Евросиб», которая выступает инвестором проекта, представил «дорожную карту» по запуску нового аэропорта.

На вопросы пользователей Instagram о том, что собираются власти делать со слабо развитой дорожной инфраструктурой на подъезде к будущему аэропорту, Александр Дрозденко ответил: «Будет реконструкция».

Напомним, взлетная полоса бывшего военного аэродрома в Сиверском, переданном Ленинградской области, способна принимать тяжелые грузовые самолеты.

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В декабре 2018 года Дрозденко рассказал, что проектом аэропорта интересуются компании из Китая и Швейцарии. «Все понимают, что грузоперевозки являются самым быстрорастущим рынком в сфере авиаперевозок», — сказал тогда глава региона.

Вторым этапом развития проекта аэропорта «Сиверский», по замыслу властей Ленобласти, должно стать оказание услуг частной авиации с появлением стоянки для бизнес-джетов и комфортных условий для их владельцев. Третьим этапом — создание базы для бюджетных авиакомпаний.

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