Скачки цен на электричество в Прибалтике продолжаются

Вильнюс, , 15:59 — REGNUM В Прибалтике закончился двухнедельный период рапортов о дешевеющей на бирже электроэнергии — местные операторы вновь объявили о резком росте цен, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 января. По данным компании Elektrum Lietuva цена в Прибалтике в среднем выросла сразу на пятую часть: в Эстонии на 13% (до 52,78 евро за мегаватт-час), в Латвии на 20% (до 56,13 евро за мегаватт-час), а в Литве на 21% (до 56,14 евро за мегаватт-час).

При этом Эстония произвела на 14% больше электроэнергии, чем необходимо для собственных нужд, а Латвия только 75%. Литва по-прежнему самая энергодефицитная страна — произведено только 24% необходимой электроэнергии. Компания Elektrum Lietuva повышение цен объясняет ежегодными профилактическими техническими работами на ЛЭП между Литвой, Латвией и Белоруссией.

Напомним, страны Прибалтики до 2025 года намерены покинуть единую постсоветскую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ.