В Калуге будут искать аварийные деревья

Калуга, , 15:57 — REGNUM В Калуге сегодня, 15 января, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы по бюджетной финансовой, налоговой и экономической политике и по вопросам социального развития под председательством Константина Сотскова. Были рассмотрены отчёты главы городского самоуправления, заместителя председателя Городской думы, председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и председателя комитета по вопросам социального развития, сообщает пресс-служба дума.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов отметил, что в 2018 году Городской думой был принят ряд важных для города решений: утверждён бюджет Калуги на 2019 год и Стратегия социально-экономического развития Калуги до 2030 года, велась работа по корректировке муниципального бюджета и прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

«По инициативе фракции «Единая Россия», поддержанной всеми депутатами Городской думы, в 2018 году была реализована программа ремонта 8 дошкольных учреждений, — подчеркнул Александр Иванов. — Кроме того, 5 млн. рублей было выделено на проектно-изыскательные работы для реконструкции здания центра дополнительного образования «Галактика» и организации в центре детского технопарка».

Отчёты были одобрены и вынесены на рассмотрение Городской думы.

Также в ходе заседания были рассмотрены отчёты о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой города Калуги. В ходе обсуждения был затронут вопрос сноса и опиловки аварийных деревьев на территории образовательных учреждений. Так, в прошлом году на территории детского сада №15 старое дерево упало на припаркованный поблизости автомобиль. Депутаты приняли решение поручить Городской управе провести обследование зелёных насаждений на территории дошкольных и образовательных учреждений и, в случае необходимости, обеспечить снос и опиловку аварийных деревьев.

«Эту работу необходимо провести как можно скорее во избежание несчастных случаев и травмирования детей», — подчеркнул председатель бюджетного комитета Константин Сотсков.

Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.