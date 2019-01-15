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Названа среднемесячная заработная плата в Казахстане

Экономика

По состоянию на 1 декабря среднедушевые денежные доходы населения Казахстана выросли до $252

Астана, 15 января 2019, 16:00 — REGNUM  По состоянию на 1 января 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 174 642 тенге ($462), сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Расчет среднемесячной заработной платы выполнен без учета малых предприятий.

По данным ведомства, среднедушевые денежные доходы населения в ноябре 2018 года составили 95 152 тенге ($252), что на 6,3% больше, чем в ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 158,2 тыс. тенге ($429). Рост заработных плат в реальном выражении составил 1,9%.

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Экономика Казахстана
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