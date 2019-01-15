Снижение добычи создает «прочный фундамент» нефти

Москва, , 15:51 — REGNUM Цены на нефть 15 января выросли примерно на 1% на фоне сокращения поставок во главе с клубом производителей ОПЕК и Россией, хотя темные экономические перспективы могут вскоре отразиться на росте спроса на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Сокращения под руководством ОПЕК и снижение количества буровых установок в США способствовали укреплению настроений на рынке в новом 2019 году. Страны Ближнего Востока Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторых союзников, не входящих в ОПЕК, включая Россию, договорились в конце 2018 года сократить поставки, чтобы снизить глобальный избыток», — пояснил эксперт.

В США количество буровых установок, незначительно снизились до 873 в начале 2019 года. Но это все еще является довольно высоким показателем, что указывает на потенциальную тенденцию роста добычи, которая составила более 2 миллионов баррелей. в сутки в 2018 году, что привело к добыче американской нефти до рекордных 11,7 млн баррелей в сутки.

«Но, несмотря на это глобально цены на нефть продолжат рост, поскольку Саудовская Аравия и Россия способны значительно влиять на нефтяной рынок. В этой связи в ближайшей перспективе цены на нефть могут подняться до $63.50 за баррель марки Brent и до $53.59 за баррель сланцевая нефть марки WTI», — считает Гасанов.

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