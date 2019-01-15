Перекрыть кислород: США не пустят на свой рынок компании из Германии?

Москва, , 16:21 — REGNUM США не остановятся перед тем, чтобы закрыть компаниям из ФРГ доступ на американский рынок, даже если для самой Америки это обернётся убытками, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя попытки американского посла в ФРГ запугать местные компании санкциями, в случае если они будут участвовать в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Самый жёсткий и самый эффективный вариант — это запрет той или иной бизнес-структуре работать на американском рынке и с американскими компаниями, — сказал Шаповалов. — Такие ситуации бывали и прежде. Интересы бизнеса и политических структур не всегда идентичны. На примере Ирана мы убедились, что европейские государства решили очень активно сопротивляться США, но в то же время те или иные европейские компании подчинились США, потому что посчитали возможное противостояние с ними слишком затратным. То же самое касается и отдельных китайских компаний, которые, по сути, подыгрывают США в их санкционных действиях, так как считают очень важным для себя доступ к американскому рынку».

Политолог также отметил, что американцы не остановятся перед тем, чтобы «перекрыть кислород» той или иной европейской компании, даже если сами понесут убытки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, похожего взгляда на методы давления со стороны США придерживается политолог Михаил Ремизов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что, поскольку европейский бизнес остаётся очень чувствительным к рискам, связанным с американскими трансграничными санкциями, то США рассчитывают на то, что, не вводя ясных и недвусмысленных жёстких ограничений, они создадут зону отчуждения вокруг этого проекта.

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