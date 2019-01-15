Таджикистанцы в 2018 году задолжали 572 млн рублей за свет

Душанбе, , 15:43 — REGNUM Самый крупный должник по оплате электроэнергии в Таджикистане в 2018 года — население. Сумма его задолженности перед государственным энергохолдингом «Барки точик» составила 80,4 млн сомони (572,6 млн рублей). Такие данные были озвучены на заседании, посвященном итогам деятельности ОАХК «Барки точик» за 2018 год с участием вице-премьер-министра страны Азима Иброхима.

На втором месте по сумме долга — Агентство улучшения земли и водоснабжения, которое задолжало 66,2 млн сомони (471,4 млн рублей). Размер дебиторских долгов в отчетный период составил 363,6 млн сомони (2,6 млрд рублей). Тогда как общий размер долга за электричество на начало января 2019 года составил 2 млрд 308,1 млн сомони (16,4 млрд рублей).

Отметим, что тем временем увеличивается и долг самого ОАХК «Барки точик». Так, задолженность государственного энергохолдинга перед Сангтудинской ГЭС-1 за 2017 год выросла на 968,07 млн рублей и по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 5,482 млрд рублей. Данных по итогам 2018 года в открытом доступе пока нет.

«Сангтудинская ГЭС-1» — вторая по мощности гидроэлектростанция в Таджикистане и самый крупный российский инвестиционный проект в этой стране. Однако из-за того, что «Барки точик» не в состоянии выкупать большой объем электричества, гидрогенерирующий объект не использует в полной мере свои мощности.