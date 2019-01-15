Вторник, 15 Января 2019 года
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Центробанк Танзании отозвал лицензию Банка М

Экономика

Имущество и долговые обязательства Банка M переданы банку Azania

Дар-эс-Салам, Танзания, 15 января 2019, 15:51 — REGNUM  Центробанк Танзании (BoT) прекратил предоставление лицензии банку Bank М из-за того, что представители кредитной организации не выполнили условия по решению «внутренних проблем». Об этом сообщает газета Mtanzania.

По данным издания, имущество и долговые обязательства банка возьмёт на себя банк Azania Bank.

Управляющий банка BoT Бернард Кибесе заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Дар-эс-Саламе 15 января.

Представитель Центробанка подчеркнул, что каждый банк будет лишен лицензии за невыполнение поставленных условий. Он сообщил всем клиентам банка, что им следует платить в соответствии со старыми условиями Банку Azania. Дату начала обслуживания клиентов Azania Bank сообщит отдельно.

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Отзыв лицензий у банков
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