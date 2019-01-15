Центробанк Танзании отозвал лицензию Банка М

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:51 — REGNUM Центробанк Танзании (BoT) прекратил предоставление лицензии банку Bank М из-за того, что представители кредитной организации не выполнили условия по решению «внутренних проблем». Об этом сообщает газета Mtanzania.

По данным издания, имущество и долговые обязательства банка возьмёт на себя банк Azania Bank.

Управляющий банка BoT Бернард Кибесе заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Дар-эс-Саламе 15 января.

Представитель Центробанка подчеркнул, что каждый банк будет лишен лицензии за невыполнение поставленных условий. Он сообщил всем клиентам банка, что им следует платить в соответствии со старыми условиями Банку Azania. Дату начала обслуживания клиентов Azania Bank сообщит отдельно.