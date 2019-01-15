Ростуризм выступил против налога на выезд из РФ

Москва, , 15:40 — REGNUM Инициатива о введении налога на выезд российских граждан за границу не нашла поддержки в Федеральном агентстве по туризму. Об этом сообщил советник главы Ростуризма Андрей Монаков.

В ведомстве считают, что граждане России обладают неотъемлемым правом свободно выбирать поездки за рубеж, учитывая свои желания и возможности. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами.

Из-за искусственного ограничения конкуренции в России могут подорожать услуги внутреннего туризма, возможно и негативное влияние на совершенствование отечественного сервиса, рассказал Монаков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила удерживать по 500 рублей с любого покидающего Россию путешественника, будь то гражданин России или иностранец. Средства предлагается направить на развитие внутреннего туризма.

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