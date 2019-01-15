Brexit может «негативно сказаться» на курсе рубля

Москва, , 15:40 — REGNUM Российский рубль, с начала года существенно укрепившись к доллару США и евро — на 4,00% и на — 4,12%, в ближайшее время рискует показать снижение. Причинами являются уже известные факторы — ЦБ РФ 15 января вернулся на рынок с интервенциями против рубля, в рамках реализации «бюджетного правила», заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«По сообщениям Минфина, в период с 15 января по 6 февраля Банк России купит валюты на 265.8 млрд рублей. Это означает, что, в пересчете на ежедневный объем, интервенций ЦБ РФ будут составлять около 15.6 млрд рублей или $230 млн. Такой объем соответствует примерно 10% среднего дневного оборота торгов на Московской бирже», — пояснила эксперт.

Негативно сказаться на курсе рубля могут и итоги проводимого в Великобритании голосования по проекту Brexit, который имеет мало шансов быть поддержанным парламентариями. Это может вызвать новую волну ухода от рисков. На этом фоне валюты развивающихся стран будут снижаться против доллара США, в том числе и российский рубль.

«Ближайшим уровнем поддержки в паре USD/RUB является отметка 66,30, и маловероятно, что российской валюте удастся преодолеть этот район с первого раза. В паре EUR/RUB таким рубежом является район 75,44 рубля за евро. С этих районов ожидается падение рубля», — считает Прохорова.

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