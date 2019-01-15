Калужане намерены сотрудничать с Нидерландами в логистике и экологии

Калуга, , 15:39 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Нидерландов в Российской Федерации Региной Джонс-Бос, в рамках участия в X Гайдаровском форуме в Москве, сегодня 15 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества сторон в экономической сфере и логистике, а также в области сельского хозяйства и экологии.

Губернатор Артамонов пригласил г-жу Джонс-Бос посетить Калужский регион совместно с представителями бизнеса Нидерландов с целью знакомства с инвестиционным потенциалом региона, а также с его историческими и культурными достопримечательностями. В ходе встречи такая договоренность была достигнута. Регина Джонс-Бос, в свою очередь, пригласила калужского губернатора посетить с рабочей поездкой Нидерланды.

Внешнеторговый оборот Калужской области с Нидерландами за период с января по октябрь 2018 года составил 235,6 млн долларов США (по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличился на 58,8%), в том числе экспорт — 180,4 млн долларов США (на 81,5%), импорт — 55,2 млн долларов США (на 12,4%). Доля двустороннего товарооборота с Королевством Нидерландов в общем внешнеторговом товарообороте Калужского региона за указанный период составила около 3,9%, со странами дальнего зарубежья — 4,3%.

Напомним, в рамках X Гайдаровского форума губернатор Калужской области примет участие в пленарных дискуссиях: «Национальные цели развития и глобальные тренды» и «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект», в деловом завтраке на тему: «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса» и в заседании членов Ассоциации инновационных регионов России.