Вторник, 15 Января 2019 года
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В Чувашии погасили долги перед 424 уволенными работниками частной компании

Экономика

Речь идёт об обществе «ДСК»

Чебоксары, 15 января 2019, 15:37 — REGNUM  В чувашском Новочебоксарске погасили задолженность перед 424 работниками ООО «ДСК». Долги сложились по итогам сентября 2018 года, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве со ссылкой на прокуратуру Новочебоксарска заявляют, что в результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате, включая выплаты при увольнении, перед 424 уволенными работниками предприятия. По данным надзорного ведомства, размер задолженности за сентябрь превысил 8,6 млн рублей, в настоящее время она погашена.

В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»), применены штрафные санкции.

Отметим, на 1 декабря 2018 года, по данным Росстата, просроченная задолженность по зарплате в Приволжском федеральном округе составила 258,6 млн рублей. Наибольшие долги накоплены в Татарии (86,1 млн рублей), Кировской области (49,1 млн рублей) и Башкирии (25,9 млн рублей). В Чувашии задолженность по заработной плате составила 12,8 млн рублей.

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