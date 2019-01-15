Чиновники не зависят от своих результатов: о требованиях к предпринимателям

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Руководители государства говорят правильные слова о необходимости упрощать правила для бизнеса и поддерживать предпринимателей, но эффекта от этих слов нет, потому что чиновники на местах почти не зависят ни от граждан, ни от результатов своей работы, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 января, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, комментируя заявления Дмитрия Медведева о необходимости снижения нагрузки на бизнес.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на Гайдаровском форуме премьер-министр заявил о присутствии в законодательстве множества «абсурдных и странных требований» к предпринимателям. В качестве примера Медведев привел санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению омлета в организациях общественного питания. Медведев предложил снижать нагрузку на бизнес, в частности ввести механизм «регулярной гильотины» — автоматической отмены необновленных требований законодательства.

С гильотиной-то у нас как раз все в порядке. Головы предпринимателей при нашей правоохранительной системе отлетают очень быстро и эффективно. У нас по одной только противопожарной безопасности 15 тысяч требований. Уничтожить любого предпринимателя — это вообще не проблема. Отсюда и желание все большего количества людей прекращать заниматься бизнесом в России.

Корень проблемы в полной независимости чиновника от результата собственной деятельности. Они зависят только от отношений со своим начальством. Муниципальные чиновники очень слабо зависят и от граждан, и от предпринимателей. Они не помогают бизнесу расти, и не потому, что они плохие люди, а потому, что у них нет рычагов. Мы построили систему, в которой чиновники не зависят ни от граждан, ни от реального качества своей работы, — отметил Сергей Федоров.