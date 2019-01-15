Таджикистан нарастил производство электроэнергии

Душанбе, , 15:35 — REGNUM Гидроэлектростанции Таджикистана произвели в 2018 году более 16,2 млрд кВт·ч электроэнергии. Такие данные были озвучены на заседании по итогам деятельности госэнергохолдинга «Барки точик» за 2018 год с участием вице-премьер-министра Таджикистана Азима Иброхима, передает «ТаджикТА».

Было отмечено, что по сравнению с итогами предыдущего, 2017-го года, в отчетный 2018-й все структуры госэнергохолдинга произвели электричества на 860,4 млн кВт·ч больше.

Кроме того, в минувшем году выросло и количество произведенного в стране тепла — 656,8 тыс. Гкал, тогда как в 2017-м году этот показатель составил на 228,7 тыс. Гкал больше, чем в 2017 году.

Отмечается, что рост показателей произошел благодаря замене рабочего колеса агрегата №9 Нурекской ГЭС, что увеличило ее мощность с 160 МВт до 335 МВт, а также благодаря ремонту оборудования и использованию природного газа на душанбинской ТЭЦ-1.