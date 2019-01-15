В 2018 году объем розничной торговли в Казахстане превысил $26 млрд

Астана, , 15:34 — REGNUM По итогам 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 10,07 трлн тенге ($26,6 млрд), что на 6,5% больше, чем в 2017 году, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана на Алма-Ату приходится 29,5% от общего объема розничной торговли, на Астану — 11,6%, Восточно-Казахстанскую область — 9,1%, Карагандинскую область — 8,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 8,845 трлн тенге ($23,86 млрд по курсу на 14 декабря), что на 6,4% больше, чем в январе — ноябре 2017 года.

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