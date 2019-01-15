В «Лукойле» опровергли сведения о завышении тарифа Варандейского терминала

Москва, , 15:25 — REGNUM Сведения о завышении тарифа на услуги Варандейского терминала, некорректно представленные в прессе, опровергли 15 января в пресс-службе компании «Лукойл».

"В связи с появившимися в СМИ публикациями, содержащими суждения о завышении стоимости услуг Варандейского терминала по перевалке нефти, Пресс-служба сообщает, что указанные доводы являются ошибочными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время вопросы, связанные с деятельностью Варандейского терминала, находятся на рассмотрении в ФАС России.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о споре «Лукойла» с «Роснефтью» в связи с якобы завышенными тарифами на перевалку нефти через терминал Варандей. При этом неназванный источник, близкий к совладельцам совместного предприятия двух компаний, отмечал, что при существующем тарифе «Лукойл» получает сверхприбыль.

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