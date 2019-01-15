Объяснениями сыт не будешь: о снижении уровня бедности в России

Барнаул, , 15:26 — REGNUM В ответ на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о некотором снижении уровня бедности в России, сделанное в ходе Гайдаровского форума, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых парировала:

«Смотря где чертить эту черту бедности».

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученные данные о том, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, тогда как в 2017 году этот показатель оценивался в 13,8%, Оксана Молодых пояснила:

«По моим ощущениям большинство оценок таких величин, как прожиточный минимум, потребительская корзина, реальные доходы и другое, — производится с использованием манипуляций со статистическими данными. Поэтому иногда на фоне роста цен мы удивленно наблюдаем снижение прожиточного минимума пенсионера или ребенка. Всему находятся объяснения, например, сезонное снижение цен. Но объяснениями сыт не будешь. Внеплановые повышения тарифов на отопление на 35−45%, новые тарифы на ТКО, четкое неуклонное применение повышающего коэффициента для исчисление налога на жилье, галопирующие цены на бензин не дают никакого шанса для предотвращения социальной деградации.

И еще,-считаю бесперспективным борьбу с бедностью путем выдумывания новых мер соцподдержки. Нужно заняться экономикой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что за девять месяцев 2018 года количество граждан России, находящихся за чертой бедности, стало меньше на пол процентных пункта в ходе Гайдаровского форума сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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