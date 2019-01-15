В 2018 году объем продаж новых автомобилей в Казахстане вырос на 36%

Астана, , 15:24 — REGNUM В 2018 году жители Казахстана потратили 496,6 млрд тенге ($1,31 млрд) на покупку новых легковых автомобилей, что на 35,8% больше, чем в 2017 году, сообщили 15 января в союзе предприятий автомобильной отрасли республики «КазАвтоПром».

За отчетный период автодилерами было продано 57 919 автомобилей, что на 24,9% больше, чем годом ранее. На казахстанский автопром приходится 48,9% от количества проданных автомобилей, на импорт — 51,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Казахстане было продано 3109 автотранспортных средств, что на 63,7% больше, чем в ноябре 2017 года. За 11 месяцев 2018 года жители республики потратили на покупку автомобилей, собранных в Казахстане, 160,4 млрд тенге ($433 млн по курсу на 14 декабря).

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