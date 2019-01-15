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Китайский порт поставил мировой рекорд годовых грузоперевозок — 1 млрд тонн

Экономика

Годовой оборот контейнеров в порту также достиг рекордного максимума в размере 26 млн стандартных контейнеров

Чжоушань, Китай, 15 января 2019, 15:14 — REGNUM  Годовой объем грузоперевозок в порту Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян на востоке Китая превысил в 2018 году 1 млрд тонн, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Столь внушительный показатель делает порт первым и единственным в мире, который смог преодолеть психологическую отметку в миллиард тонн груза в года, отмечает издание. Годовой оборот контейнеров в порту также достиг рекордного максимума в размере 26 млн стандартных контейнеров.

До конца 2018 года порт запустил три новых морских маршрута, в результате чего их общее количество достигло 246. Кроме того, порт наладил сотрудничество с ключевыми международными альянсами грузоперевозчиков, включая 2M Alliance и Ocean Alliance.

Стремительный рост также замечен в области услуг порта по грузоперевозкам море — железная дорога, в рамках которых идет доставка грузов из порта до других районов Китая. В 2018 году порт открыл девять таких маршрутов. Объем таких перевозок перевалил за 600 тыс. контейнеров в прошедшем году, продемонстрировал рост на 50%.

Напомним, что порт Нинбо-Чжоушань является стратегическим пунктом, связывающим Экономический пояс нового шелкового пути и Морской шелковый путь 21 века. Порт за последние годы самым загруженным в Китае.

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«Новый шелковый путь»
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