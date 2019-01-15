Введение налога на выезд за границу противоречит Конституции РФ – мнение

Москва, , 15:13 — REGNUM Идеи введения налога на выезд за границу в последнее время довольно часто стали возникать у представителей законодательной власти РФ. Видимо, это связано с введением подобного налога с января 2019 в Японии — 1000 иен (около 600 руб.). Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предлагает ввести налог в размере 500 рублей. Полученные средства предлагается направить на развитие туристической инфраструктуры России, по аналогии с курортным сбором. Однако целесообразность такого нововведения весьма сомнительна, заявила корреспонденту ИА REGNUM к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Яна Иванова.

«Введение подобного налога, во-первых, противоречит Конституции РФ, согласно которой, «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации…». Во-вторых, непонятна система посуточного взимания такого сбора, поскольку выезд — это разовая процедура, которая никак не должна быть связана с количеством дней отсутствия в стране», — пояснила эксперт.

По данным Погранслужбы РФ, число выездных поездок граждан России в зарубежные страны за 2017 г. возросло по сравнению с 2016 г. на 24,13% и составило 41 млн 989 тыс. 261 поездку. Поездки за границу с целью туризма составляют около 30% выездного потока из России, занимая второе место после частных поездок (около 40%).

«Пополнить бюджет в результате такого нововведения конечно удастся. Однако на данный момент с профицитным бюджетом нет смысла искать дополнительные резервы для пополнения бюджета, особенно за счет населения. Некорректно решать проблемы внутреннего российского туризма за счет выездного.

Для развития внутреннего туризма в России необходимо уделять больше внимания качеству сервиса, снижению цен на транспортные перевозки пассажиров, а не вводить дополнительные налоги», — высказал свое мнение Иванова.

Как сообщает ИА REGNUM, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд при пересечении государственной границы в размере 500 рублей.

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