Эксперт об экспорте отходов из России: «Маниловщина при плохой игре»

Тюмень, , 15:39 — REGNUM Инициатива министра экологии и природных ресурсов Дмитрия Кобылкина экспортировать мусор из России в Швецию — очередная фантазия и маниловщина, считает член штаба ОНФ в Тюменской области Александр Шемякин. Причём громкое заявление делается без расчёта экономического эффекта, без экспертизы, с нелогичной апелляцией к Росприроднадзору, заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

«Смущает факт, что заявление об экспорте отходов звучит в момент, когда по стране прокатилась волна народного возмущения методами реализации мусорной реформы», — отметил Александр Шемякин.

Напомним, глава Минприроды заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может экспортироваться.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет», — пояснил Дмитрий Кобылкин.

Само словосочетание «экспорт мусора» звучит из уст министра природных ресурсов безграмотно, отмечает тюменский общественник.

«В Европе нет понятия «мусор», есть отходы как сырьё, которое утилизируется в странах ЕС до крошки, до 100%. И вот это сырьё мы будем поставлять в Европу, как страна третьего мира. И заявление министра Кобылкина об экспорте отходов как сырья говорит лишь о том, что мы сами не в состоянии поставить современные мусоросжигательные заводы, говорит о технологической отсталости России», — уточнил Александр Шемякин.

Общественник считает, что сама так называемая «мусорная реформа» — хорошая мина при плохой игре.

«У нас планируют наладить переработку отходов лишь в 40%, остальные 60% закапывать. Нет речи о ликвидации всех полигонов, лишь об их сокращении. Сейчас есть в обществе мощный запрос на справедливость. В Тюменской области бешеные на самом деле деньги намерены брать с населения за сырьё, которое пустят на переработку и в Европу продадут. Даже не упоминаю, насколько выгодной будет экономика экспорта отходов. Потому что даже непосвящённый человек видит: выгодно это «мусорным королям», кучке людей, которые обогатятся дважды — собирая мусор за деньги с населения, и продавая его как сырьё», — резюмировал член штаба ОНФ Тюменской области.

Напомним, жители Тюменской области собираются 20 января на митинг за справедливый тариф на вывоз отходов. Основная претензия к региональным властям — не соответствующий реальности, завышенный, по мнению тюменцев, объём мусора, рассчитанный для формирования тарифа, который в регионе начисляется на квадратный метр.

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